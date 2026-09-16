Geely Aktie News: Geely büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 1,79 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'667 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 1,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'518 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 34,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 8,43 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,601 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Am 17.08.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,39 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 103.39 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 83.93 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 2,01 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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