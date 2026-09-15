Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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15.09.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely wird am Dienstagvormittag ausgebremst
Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,79 EUR ab.
Die Geely-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 1,79 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'917 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Geely-Aktie bis auf 1,78 EUR ein. Bei 1,78 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'600 Geely-Aktien.
Am 10.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 52,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (1,64 EUR). Abschläge von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 CNY belaufen. Geely veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,39 HKD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 103.39 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Geely 83.93 Mrd. HKD umgesetzt.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,01 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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