Geely Aktie News: Geely wird am Dienstagmittag ausgebremst

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 1,77 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'917 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,77 EUR. Bei 1,78 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 13'293 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 35,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,587 CNY aus. Geely gewährte am 17.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,39 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 103.39 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 2,01 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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