Geely Aktie News: Geely verteuert sich am Vormittag

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 1,83 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'805 Punkten tendiert. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,85 EUR. Mit einem Wert von 1,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'900 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 2,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 48,90 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 1,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 CNY belaufen. Am 17.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,52 HKD. Im letzten Jahr hatte Geely einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.39 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.93 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 2,01 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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