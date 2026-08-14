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14.08.2026 12:29:00

Geely Aktie News: Geely am Freitagmittag freundlich

Geely Aktie News: Geely am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Geely gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 2,01 EUR zu.

Geely
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,01 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'396 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 2,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6'305 Geely-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,64 EUR ab. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 22,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 30.04.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 HKD gegenüber 0,60 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.54 Mrd. HKD – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 77.51 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Geely wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.08.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,00 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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