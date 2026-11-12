Geely Aktie News: Geely verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 1,61 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'315 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,59 EUR. Mit einem Wert von 1,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 8'984 Geely-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2026 auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 1,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Am 29.10.2026 äusserte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115.12 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,91 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo Car-Aktie bricht zweistellig ein: Autobauer streicht Tausende Arbeitsplätze und verzeichnet rote Zahlen

Neuer CEO bei Volvo Cars: Zellmer kommt von Skoda - Aktie im Fokus

Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung