|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Geely verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 1,61 EUR nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 1,61 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'315 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,59 EUR. Mit einem Wert von 1,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 8'984 Geely-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2026 auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 1,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 CNY, nach 0,500 HKD im Jahr 2025. Am 29.10.2026 äusserte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115.12 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,91 CNY je Geely-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geely-Aktie
Volvo Car-Aktie bricht zweistellig ein: Autobauer streicht Tausende Arbeitsplätze und verzeichnet rote Zahlen
Neuer CEO bei Volvo Cars: Zellmer kommt von Skoda - Aktie im Fokus
Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geely
|
12.11.26
|Geely Aktie News: Geely verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Geely Aktie News: Geely am Donnerstagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Geely unveils sub-5 minute EV charging as battery race revs up (Financial Times)
|
17.08.26
|Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Ford hopes Spain tie-up with China’s Geely will revive European business (Financial Times)
|
23.07.26
|Ford will Spanien-Werk gemeinsam mit Geely betreiben (Spiegel Online)
|
26.06.26
|Geely- und Polestar-Aktien in Rot: Paukenschlag in den USA - Polestar fliegt vom Neuwagenmarkt (AWP)
Analysen zu Geely
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.