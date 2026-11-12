Geely Aktie News: Geely am Donnerstagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,59 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'315 Punkten notiert. Die Geely-Aktie sank bis auf 1,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,59 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 8'570 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 41,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2026 bei 1,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 4,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,565 CNY je Geely-Aktie. Am 29.10.2026 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 115.12 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Geely wird am 24.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,91 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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