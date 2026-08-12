Geely Aktie News: Geely am Mittwochmittag tiefer

Um 12:28 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 2,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'652 Punkten steht. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,01 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 25'456 Geely-Aktien.

Am 10.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 1,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 CNY aus. Am 29.04.2026 lud Geely zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,43 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94.54 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77.51 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 2,00 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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