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11.11.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1,62 EUR abwärts.
Die Geely-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,62 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'557 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,60 EUR. Mit einem Wert von 1,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'200 Stück gehandelt.
Bei 2,73 EUR markierte der Titel am 10.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Am 29.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,51 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,565 CNY je Geely-Aktie. Am 29.10.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,39 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 115.12 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geely am 24.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 1,91 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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