Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit Verlusten

Die Geely-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,62 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'557 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,60 EUR. Mit einem Wert von 1,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'200 Stück gehandelt.

Bei 2,73 EUR markierte der Titel am 10.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Am 29.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,51 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,565 CNY je Geely-Aktie. Am 29.10.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,39 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 115.12 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geely am 24.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 1,91 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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