Geely Aktie News: Geely gibt am Vormittag ab

Um 09:28 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1,76 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'954 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,76 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 35,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,64 EUR. Mit Abgaben von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,587 CNY. Geely gewährte am 17.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103.39 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 2,01 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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