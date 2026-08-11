Geely Aktie News: Geely am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 2,03 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'937 Punkten steht. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,01 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,01 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5'085 Geely-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,500 HKD je Wertpapier. Geely veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 HKD erwirtschaftet worden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.54 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77.51 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Geely rechnen Experten am 19.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,00 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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