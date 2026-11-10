Geely Aktie News: Geely wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 1,61 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'448 Punkten liegt. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,61 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'433 Geely-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,42 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2026 bei 1,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,565 CNY ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115.12 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 83.93 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2027 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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