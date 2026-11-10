Geely Aktie News: Geely gibt am Dienstagmittag ab

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,64 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'448 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,61 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2'300 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Bei einem Wert von 1,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 8,01 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2025 mit 0,500 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,565 CNY je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,39 HKD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115.12 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,91 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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