Geely Aktie News: Geely gibt am Vormittag nach

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 1,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'274 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,76 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 5'000 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2026 bei 2,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 54,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,39 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,587 CNY je Geely-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 17.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103.39 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 2,02 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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