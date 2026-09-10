Geely Aktie News: Geely am Nachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 1,78 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'274 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,76 EUR. Bei 1,76 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 7'220 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,64 EUR am 04.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 8,00 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,500 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geely veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103.39 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 83.93 Mrd. HKD eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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