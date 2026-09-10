Geely Aktie News: Geely am Donnerstagmittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,7 Prozent auf 1,76 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'274 Punkten notiert. Die Geely-Aktie sank bis auf 1,76 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 5'100 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,587 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,500 HKD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 17.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,39 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103.39 Mrd. HKD – ein Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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