Geely Aktie News: Geely am Montagvormittag stärker

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 2,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 2,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 2'200 Stück.

Am 10.04.2026 markierte das Papier bei 2,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,72 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 29.04.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 HKD gegenüber 0,60 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.54 Mrd. HKD – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 77.51 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Geely-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,00 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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