Geely Aktie News: Geely am Vormittag mit Verlusten

Die Geely-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1,81 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'317 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,81 EUR. Bei 1,81 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 33,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Abschläge von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,587 CNY je Geely-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 17.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103.39 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 2,02 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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