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09.09.2026 16:29:00

Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursabschlägen

Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 1,82 EUR ab.

Geely
1.70 CHF -2.01%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,82 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'317 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,81 EUR. Bei 1,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5'045 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 2,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 49,93 Prozent Luft nach oben. Am 04.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,98 Prozent.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,587 CNY belaufen. Am 17.08.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Geely hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 HKD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103.39 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 83.93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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