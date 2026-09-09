Geely Aktie News: Geely am Mittwochmittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 1,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'317 Punkten steht. Der Kurs der Geely-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,81 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,81 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'545 Stück gehandelt.

Am 10.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR an. Gewinne von 49,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2026 auf bis zu 1,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 10,26 Prozent sinken.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2025 mit 0,500 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,587 CNY je Aktie ausschütten. Am 17.08.2026 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103.39 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geely am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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