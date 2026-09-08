Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,87 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'413 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geely-Aktie bis auf 1,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,85 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 30'500 Geely-Aktien.

Am 10.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (1,64 EUR). Mit einem Kursverlust von 12,45 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,587 CNY aus. Am 17.08.2026 äusserte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Geely hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 HKD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103.39 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 83.93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geely wird am 12.11.2026 gerechnet.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,02 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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