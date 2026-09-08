Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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08.09.2026 12:29:00
Geely Aktie News: Geely am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 1,86 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'413 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1,86 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'500 Geely-Aktien umgesetzt.
Am 10.04.2026 markierte das Papier bei 2,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 11,92 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,587 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Geely am 17.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,39 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103.39 Mrd. HKD – ein Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geely veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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