Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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07.09.2026 12:29:00
Geely Aktie News: Geely fällt am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 1,85 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 1,85 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'650 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geely-Aktie bis auf 1,85 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17'057 Geely-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,73 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2026. Mit einem Zuwachs von 47,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 1,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,587 CNY. Geely veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.39 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.93 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 2,02 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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