Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’976 0.2%  DAX 26’355 0.8%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 6’528 0.4%  Gold 4’341 2.4%  Bitcoin 52’419 0.4%  Dollar 0.8078 -0.6%  Öl 83.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Munich Re-Aktie niedriger: Konzern senkt Umsatzprognose im Versicherungsgeschäft
Allianz-Aktie dennoch tiefer: Starkes zweites Quartal mit kräftigem Gewinnzuwachs
Suche...
ETF Sparplan

Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursplus

Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 2,07 EUR zu.

Geely
1.93 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 2,07 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21'675 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 24,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,64 EUR fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 20,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,558 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,500 HKD je Wertpapier. Am 29.04.2026 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,60 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 94.54 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.51 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 2,00 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht

Aktien von Mercedes-Benz, BMW & VW im Fokus: US-Senat verschärft Regeln gegen chinesische Autotechnik

Volvo-Aktien im Fokus: Autobauer verdient operativ weniger als erwartet - Lkw-Bauer übertrifft Erwartungen

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Geely

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Geely

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 S5ZB0U
Short 15’483.24 13.83 SJDBFU
Short 16’050.35 8.91 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.49 SPBMIU
Long 13’657.26 13.57 SMB1YU
Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Geely 1.93 0.05% Geely

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/32: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/32. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.