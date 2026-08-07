Geely Aktie News: Geely am Nachmittag mit Kursplus

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 2,07 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21'675 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 24,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,64 EUR fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 20,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,558 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,500 HKD je Wertpapier. Am 29.04.2026 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,60 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 94.54 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.51 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 2,00 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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