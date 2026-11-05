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05.11.2026 09:29:00
Geely Aktie News: Geely am Vormittag stärker
Die Aktie von Geely zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 1,68 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:28 Uhr 4,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'919 Punkten liegt. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,68 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,67 EUR.
Bei 2,73 EUR markierte der Titel am 10.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 38,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2026 (1,51 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 10,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,563 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,500 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115.12 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 83.93 Mrd. HKD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2026 1,92 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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