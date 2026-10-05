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05.10.2026 09:29:00

Geely Aktie News: Geely gewinnt am Montagvormittag an Boden

Geely Aktie News: Geely gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,0 Prozent auf 1,69 EUR.

Geely
1.56 CHF 1.17%
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Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 1,69 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 23'972 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,69 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'000 Geely-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2026 auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,54 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 4,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,593 CNY je Geely-Aktie. Am 17.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 103.39 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,02 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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