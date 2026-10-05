Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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05.10.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Geely schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 1,71 EUR.
Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 1,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'972 Punkten liegt. Die Geely-Aktie legte bis auf 1,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 32'300 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,65 Prozent. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 5,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,593 CNY aus. Am 17.08.2026 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103.39 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.11.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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