Geely Aktie News: Geely reagiert am Nachmittag positiv

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 23'525 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 1,62 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 270'068 Geely-Aktien.

Am 10.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,73 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 69,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 1,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,563 CNY. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 115.12 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 83.93 Mrd. HKD umsetzen können.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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