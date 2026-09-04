Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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04.09.2026 12:29:00
Geely Aktie News: Geely am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 1,91 EUR nach.
Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1,91 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'213 Punkten steht. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'600 Geely-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2026 auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 42,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 1,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,23 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,587 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,500 HKD aus. Am 17.08.2026 hat Geely die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 103.39 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 83.93 Mrd. HKD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 CNY je Geely-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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