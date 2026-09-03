Geely Aktie News: Geely am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,92 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'311 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 1,92 EUR. Bei 1,87 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 5'077 Stück.

Bei 2,73 EUR erreichte der Titel am 10.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 29,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2026 auf bis zu 1,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,587 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 17.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 HKD, nach 0,39 HKD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 103.39 Mrd. HKD im Vergleich zu 83.93 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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