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02.11.2026 16:29:00
Geely Aktie News: Geely tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 1,57 EUR.
Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 1,57 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'294 Punkten steht. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,54 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,54 EUR. Bisher wurden heute 2'770 Geely-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 2,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 42,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Mit einem Kursverlust von 3,64 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,575 CNY. Am 29.10.2026 lud Geely zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115.12 Mrd. HKD im Vergleich zu 83.93 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geely am 24.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.11.2027 werfen.
Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,96 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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