Geely Aktie News: Geely tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 1,57 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'294 Punkten steht. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,54 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,54 EUR. Bisher wurden heute 2'770 Geely-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 42,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Mit einem Kursverlust von 3,64 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,575 CNY. Am 29.10.2026 lud Geely zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115.12 Mrd. HKD im Vergleich zu 83.93 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geely am 24.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,96 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo Car-Aktie bricht zweistellig ein: Autobauer streicht Tausende Arbeitsplätze und verzeichnet rote Zahlen

Neuer CEO bei Volvo Cars: Zellmer kommt von Skoda - Aktie im Fokus

Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung