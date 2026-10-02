Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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02.10.2026 12:29:00
Geely Aktie News: Anleger schicken Geely am Mittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,67 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,67 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'613 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 1,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'580 Geely-Aktien umgesetzt.
Am 10.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 63,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (1,62 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 3,20 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,593 CNY. Am 17.08.2026 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Geely hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 103.39 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.93 Mrd. HKD umgesetzt.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 2,02 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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