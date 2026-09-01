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01.09.2026 16:29:00

Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag im Aufwind

Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Geely
1.81 CHF -0.11%
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Um 16:28 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1,94 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'566 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geely-Aktie bis auf 1,95 EUR. Bei 1,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5'915 Geely-Aktien den Besitzer.

Bei 2,73 EUR markierte der Titel am 10.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,71 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (1,64 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 15,52 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,587 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,500 HKD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 17.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103.39 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 83.93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geely wird am 12.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2026 2,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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