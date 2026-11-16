geechs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

geechs hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 15.49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte geechs 22.27 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.29 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch