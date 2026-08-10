geechs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

geechs hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

geechs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.05 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat geechs 6.97 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch