GeeCee Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GeeCee Ventures liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GeeCee Ventures die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.88 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.90 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 146.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch