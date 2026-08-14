GEE Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GEE Group stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.29 Prozent auf 20.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GEE Group 24.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch