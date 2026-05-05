Geberit-Aktie proifitiert von Zahlen: Sanitärtechnikkonzern steigert Marge auf hohem Niveau weiter

Der Umsatz ging in den Monaten Januar bis März im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 Prozent auf 873 Millionen Franken zurück, wie Geberit am Dienstag mitteilte. Werden indes die negativen Währungseffekte ausgeklammert, ergab sich ein organisches Plus von 3,4 Prozent. Nach einem organischen Wachstum im vierten Quartal 2025 von 6,4 Prozent hat sich damit das Wachstumstempo verlangsamt.

Die Zunahme sei auf Volumenwachstum - trotz kaltem Wetter in Nordeuropa im Januar und Februar und Vorzieheffekten beim Grosshandel im Dezember des Vorjahres - sowie auf Preiseffekte zurückzuführen, heisst es zum Geschäftsverlauf. Regional gesehen zogen die Umsätze in Europa sowie in der Region Nahost/Afrika an, wogegen sie in den Regionen Fernost/Pazifik - vor allem wegen China - sowie Amerika zurückgingen.

Die operativen Margen stiegen infolge des Wegfalls von Einmalkosten aus dem Vorjahr deutlich an und waren dank der natürlichen Währungsabsicherung nur leicht durch die negativen Währungseffekte beeinflusst. So erhöhte sich der operative Gewinn (EBITDA) um 2,3 Prozent auf 283 Millionen Franken und damit überproportional zum Umsatz. Entsprechend zog auch die dazugehörende Marge um 1 Prozentpunkt auf 32,5 Prozent. Sie blieb damit einmal mehr deutlich über dem angestrebten Zielkorridor von 28 bis 30 Prozent

Der Reingewinn legte um 4,5 Prozent auf 196 Millionen zu. Damit hat Geberit die Erwartungen der Analysten beim Umsatz erreicht, beim Gewinn indes übertroffen.

Einschätzung der Lage unverändert

Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr macht Geberit wie üblich zu dieser Zeit im Jahr noch nicht. Die Einschätzungen für 2026 haben sich seit der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2025 im März indes nicht verändert.

Demnach wird für das Gesamtjahr 2026 in Europa ein insgesamt leichtes Marktwachstum, jedoch keine Erholung erwartet. Für das Geschäft mit Neubauten geht das Management von einer stabilen und für das Renovationsgeschäft - das rund 60 Prozent zum Umsatz beiträgt - von einer leicht positiven Entwicklung aus. Ausserhalb Europas wurde für die Bauindustrie mit einem gemischten Bild gerechnet, mit einer anhaltend starken Nachfrage etwa in Indien und einem Rückgang der Nachfrage in China.

Nach der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten seien allerdings die geopolitischen Risiken und die damit verbundenen makroökonomischen Unsicherheiten deutlich gestiegen, warnte Geberit. Die Markteinschätzung klammert daher mögliche, noch nicht abschätzbare Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Nachfrage der Bauindustrie ausserhalb der Golfregion im laufenden Jahr aus.

Geberit-Aktie legt zu

Geberit-Aktien zeigen sich im Schweizer Handel bei 524,60 CHF zeitweise 0,85 Prozent höher.

So bewerten Analysten die Zahlen

Am Markt wird das Quartalsergebnis vom Morgen grösstenteils sehr lobend bewertet. Verschiedene Analysten weisen aber auch auf die in der langfristigen Betrachtung hohe Bewertung hin.

Mit einem Minus von rund 16 Prozent bis zum Vorabend halten die Aktien allerdings die rote Laterne unter den 20 SMI-Titeln. 2025 hatten die Titel des Sanitärkonzerns allerdings um ein Fünftel zugelegt. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI gewinnt aktuell 0,6 Prozent hinzu.

"Geberit gelang ein gutes erstes Quartal 2026 mit einer deutlichen Steigerung der EBITDA-Marge auf 32,5 Prozent", kommentiert die ZKB. "Aufgrund der schwachen Kursentwicklung in den letzten Wochen dürfte das heutige Ergebnis positiv aufgenommen werden."

Vontobel verweist auf das herausfordernde Umfeld und dem trotzdem "soliden Start ins Geschäftsjahr 2026". Das organische Umsatzwachstum habe trotz der Gegenwinde (zum Beispiel Vorzieheffekte, kein Wachstum in der Golfregion) über den Markterwartungen gelegen, und die Profitabilität habe sich dank solider Preise als robust und etwas besser als erwartet erwiesen. Auch die Preissetzungsmacht behalte Geberit trotz der Nahost-Situation - wie man an einer für Juni angekündigten ausserordentlichen Preisrunde zur Kompensation der Kunststoff- und Energiepreisinflation sehe.

Auch JPMorgan erachtet das Zahlenset von Geberit als "einmal mehr gut". Das Unternehmen sei auch gut geführt und gewinne anhaltend Marktanteile. Aufgrund der hohen Bewertung bestätigt die US-Bank indes die Einstufung "Neutral". Für eine stärkere Neubewertung der Aktien - sei es nach unten oder nach oben - gebe es derzeit keine Treiber. Die hohe Bewertung sehen auch andere Analysten so, etwa von Octavian.

Die UBS war nach der Zahlenvorlage davon ausgegangen, dass der Aktienkurs eher neutral auf die Zahlen reagieren werde. Derweil dürften Hinweise zum April an der Analystenkonferenz für die Bewegung der Titel entscheidend sein.

Jona (awp)