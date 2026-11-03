Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach

Dabei hat sich das Wachstumstempo im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten etwas verlangsamt. Die Gewinnmarge blieb auf hohem Niveau praktisch stabil.

Der Nettoumsatz zog um 3,6 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken an, wie der Sanitärtechnikkonzern am Dienstag mitteilte. Darin enthalten sind negative Währungseffekte in der Höhe von 52 Millionen Franken. Werden diese ausgeklammert, ergibt sich ein Plus in Lokalwährungen von 5,7 Prozent.

Im Vergleich zum organischen Plus von 6,6 Prozent im zweiten Quartal hat damit die Dynamik im dritten Quartal (+5,2 Prozent in LW) leicht abgenommen.

Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten sei vor allem auf ein deutliches Volumenwachstum sowie auf positive Preiseffekte zurückzuführen, heisst es zum Geschäftsverlauf. Treiber des Wachstums seien ein verbessertes Marktumfeld in Europa sowie eine starke Nachfrage in den meisten Regionen und über alle drei Produktbereiche hinweg gewesen, sowohl mit etablierten als auch neuen Produkten.

Marge geht minim zurück

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erhöhte sich um 3,3 Prozent auf 778 Millionen Franken leicht unterproportional zum Umsatz, womit die entsprechende Marge im Vergleich zum Vorjahr um 10 Basispunkte auf 30,7 Prozent leicht zurückging.

Nebst dem Volumenwachstum profitierten die Margen von Verkaufspreiserhöhungen und dem Wegfall von Einmalkosten im Vorjahr. Demgegenüber standen der starke Anstieg der direkten Materialkosten, die höheren Energie- und Frachtkosten, die Lohninflation sowie die geplant höheren Ausgaben für Marketing, IT und Digitalisierung.

Der Reingewinn nahm dabei um 7,1 Prozent auf 529 Millionen Franken zu. Mit den vorgelegten Zahlen hat Geberit die Erwartungen der Analysten in etwa getroffen.

Geberit bestätigt Jahresprognose

Der bisherige Ausblick wird bestätigt. Demnach erwartet der Bauzulieferer 2026 ein Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6 Prozent sowie eine EBITDA-Marge "in etwa auf Vorjahresniveau" (2025: 29,4%). In Europa sei im Gesamtjahr insgesamt ein leichtes Marktwachstum, jedoch noch keine breite Markterholung zu erwarten, heisst es darüber hinaus.

So reagiert die Geberit-Aktie

Die Aktien von Geberit stehen am Dienstag nach dem Neunmonats-Update unter Druck. Analysten sprechen durchweg von soliden Zahlen im Rahmen der Markterwartungen. Nach einem starken Lauf in den Wochen zuvor kommt es auch zu Gewinnmitnahmen.

Geberit verlieren zeitweise 2,00 Prozent auf 577,20 Franken. Die Aktien des Sanitärkonzerns hatten seit dem letzten Zwischentief Anfang Oktober bis Montagabend 12 Prozent zugelegt. Seit Anfang Jahr stehen sie aktuell allerdings rund 9 Prozent im Minus.

Mit den Zahlen zu den ersten neun Monaten 2026 hat Geberit die Erwartungen der Analysten ziemlich genau erfüllt, und der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Nachdem der Titel aber in den vergangenen drei Wochen sehr stark gelaufen sei, fehle für weitere Kursavancen die positive Überraschung, heisst es am Markt.

Das Umfeld bleibe zwar anspruchsvoll, habe sich zuletzt aber etwas verbessert, kommentiert die Bank Vontobel. Insgesamt habe Geberit ein robustes drittes Quartal gezeigt, insbesondere auch angesichts der durchzogenen Kommentare von anderen Unternehmen aus dem Bauumfeld. Dabei habe sich der Schlüsselmarkt Deutschland im Vergleich zum zweiten Quartal sequentiell gar verbessert.

Bei CFRA heben die Experten hervor, dass neben den Preiserhöhungen offenbar auch eine Erholung der Nachfrage zum Wachstum beigetragen habe. Mit den steigenden Baubewilligungen in Europa erhalte Geberit zudem nun auch konjunkturellen Rückenwind.

Die Gesellschaft habe ein Drittquartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen verzeichnet und dabei die Umsatzdynamik aus dem ersten Halbjahr 2026 hochgehalten, kommentiert auch die ZKB und hebt ebenfalls die Wachstumsbeschleunigung im wichtigen deutschen Markt hervor.

In ganz Europa werde für das Gesamtjahr 2026 ein leichtes Marktwachstum erwartet. Ausserhalb Europas herrsche allerdings ein gemischtes Bild: Während in mehreren Märkten - zum Beispiel Indien - eine starke Nachfrage prognostiziert werde, erwarte das Unternehmen in China hingegen weiterhin einen Rückgang der Marktnachfrage, so der zuständige ZKB-Analyst.

cf/ys

Jona (awp)