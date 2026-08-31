Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 580,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'404 Punkten notiert. Bei 581,40 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 577,20 CHF. Zuletzt wechselten 2'265 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,64 Prozent. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,36 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,33 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Ausblick Geberit: Gelingt Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal?