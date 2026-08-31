Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Geberit-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 573,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'289 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geberit-Aktie bisher bei 572,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 577,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'021 Geberit-Aktien umgesetzt.

Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 13,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,48 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,36 CHF je Geberit-Aktie. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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