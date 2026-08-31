Geberit Aktie News: Geberit am Mittag in Rot

Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 576,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 575,60 CHF nach. Bei 577,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'230 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 12,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,36 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,33 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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