Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochvormittag gesucht

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 558,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'008 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 558,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 554,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'347 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 12,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,37 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor einem Jahr angefallen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet