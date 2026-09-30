Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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30.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 548,60 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 548,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. Bei 547,60 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 554,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 23'902 Geberit-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 16,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 30.09.2026
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