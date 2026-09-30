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30.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochmittag ohne grosse Veränderung

Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochmittag ohne grosse Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 550,40 CHF.

Geberit
548.20 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Geberit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 550,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 558,20 CHF. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 549,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 554,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'456 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,37 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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