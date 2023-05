Geberit Aktie News: Geberit stabilisiert sich am Mittag

Im SIX SX-Handel kam die Geberit-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 491,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 11'383 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 491,50 CHF. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 487,30 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 491,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 14'393 Stück.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,00 CHF an. 10,39 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 406,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 17,21 Prozent Luft nach unten.

Am 02.05.2023 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Am 17.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 15.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 19,31 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch