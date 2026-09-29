Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 547,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'955 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 547,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 549,80 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 1'006 Aktien.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 20,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,37 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient