Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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29.09.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 554,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 554,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'020 Punkten steht. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 554,40 CHF an. Mit einem Wert von 549,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 7'120 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 11,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 CHF je Aktie ausschütten. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Geberit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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