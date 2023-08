Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag tiefer

Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 447,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'070 Punkten steht. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 445,40 CHF nach. Mit einem Wert von 449,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'951 Geberit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 542,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 406,50 CHF am 29.09.2022. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 9,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 17.08.2023 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -21,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 769,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 980,30 CHF in den Büchern gestanden.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,64 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch