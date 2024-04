Geberit Aktie News: Geberit macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 497,10 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'357 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 498,90 CHF. Mit einem Wert von 496,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'624 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei 556,60 CHF markierte der Titel am 21.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 409,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 12,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,63 CHF je Geberit-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 13.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,42 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,83 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 694.00 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 667.10 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Geberit wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2024 16,90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch